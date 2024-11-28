Под фамилией покойника: СМИ о деталях поездок в Европу внебрачной дочери Путина

Елизавета Кривоногих последний раз летала за границу (в Париж) под фамилией Розова.

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/ Коллаж соцсети, фото: сайт Кремля, Проект

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Тайная дочь Путина скрывается под фамилией Руднова

Она также летала в ЕС под фамилией Розова

Внебрачная дочь диктатора РФ Владимира Путина, со ссылкой на данные из утечек российских баз данных, живет под фамилией Руднова.

Как подтверждает "Агентство", ссылаясь на данные из утечек российских баз данных, в системе "Сирена Трэвел" были найдены билеты, которые в 2021 году купила Елизавета Олеговна Руднова с той же датой рождения, что у Елизаветы Кривоногих.

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Кроме того, при бронировании использовался тот же номер телефона, который был у Елизаветы Кривоногих. У других абонентов этот номер подписан как "Розова Елизавета Владимировна", "Розова Луиза Владимировна"; Луиза Розова — псевдоним, который девушка использовала ранее.

Согласно данным, утекшим из пограничной базы "Кордон", Кривоногих последний раз летала за границу (в Париж) под фамилией Розова 26 мая 2021 года, а уже в августе она летала по России как Руднова.

Что известно о Руднове

Олег Руднов, "подаривший" Елизавете фамилию и отчество, — петербургский медиаменеджер и давний друг Владимира Путина, умерший в 2015 году.

Как писали СМИ, семья Рудновых неоднократно выполняла деликатные поручения в интересах Путина, в том числе занималась покупкой недвижимости для матери Елизаветы, Светланы Кривоногих, и других родственников.

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О третьей дочери Путина и ее матери стало известно в 2020 году, когда СМИ выпустили расследование о Светлане Кривоногих и ее активах.

Как сообщал Главред, в РФ раскрыли детали личной жизни Путина. Михаил Рубан рассказал о романе Владимира Путина и Светланы Кривоногих.

Ранее Елизавета Кривоногих публиковала провокационное видео. Девушка в своем Instagram показала видео, на котором снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь. Кривоногих на видео позировала без лифчика.

В то же время она акцентировала внимание на массивной, возможно, золотой цепочке на шее.

Как известно, в официальной биографии Путина упоминается только о двух его дочерях Марии и Екатерине.

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