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Под фамилией покойника: СМИ о деталях поездок в Европу внебрачной дочери Путина

Алексей Тесля
28 ноября 2024, 02:30
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Елизавета Кривоногих последний раз летала за границу (в Париж) под фамилией Розова.
Кривоногих, Розова
/ Коллаж соцсети, фото: сайт Кремля, Проект

Ключевое:

  • Тайная дочь Путина скрывается под фамилией Руднова
  • Она также летала в ЕС под фамилией Розова

Внебрачная дочь диктатора РФ Владимира Путина, со ссылкой на данные из утечек российских баз данных, живет под фамилией Руднова.

Как подтверждает "Агентство", ссылаясь на данные из утечек российских баз данных, в системе "Сирена Трэвел" были найдены билеты, которые в 2021 году купила Елизавета Олеговна Руднова с той же датой рождения, что у Елизаветы Кривоногих.

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Кроме того, при бронировании использовался тот же номер телефона, который был у Елизаветы Кривоногих. У других абонентов этот номер подписан как "Розова Елизавета Владимировна", "Розова Луиза Владимировна"; Луиза Розова — псевдоним, который девушка использовала ранее.

Согласно данным, утекшим из пограничной базы "Кордон", Кривоногих последний раз летала за границу (в Париж) под фамилией Розова 26 мая 2021 года, а уже в августе она летала по России как Руднова.

Что известно о Руднове

Олег Руднов, "подаривший" Елизавете фамилию и отчество, — петербургский медиаменеджер и давний друг Владимира Путина, умерший в 2015 году.

Как писали СМИ, семья Рудновых неоднократно выполняла деликатные поручения в интересах Путина, в том числе занималась покупкой недвижимости для матери Елизаветы, Светланы Кривоногих, и других родственников.

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/ Скриншот

О третьей дочери Путина и ее матери стало известно в 2020 году, когда СМИ выпустили расследование о Светлане Кривоногих и ее активах.

Как сообщал Главред, в РФ раскрыли детали личной жизни Путина. Михаил Рубан рассказал о романе Владимира Путина и Светланы Кривоногих.

Ранее Елизавета Кривоногих публиковала провокационное видео. Девушка в своем Instagram показала видео, на котором снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь. Кривоногих на видео позировала без лифчика.

В то же время она акцентировала внимание на массивной, возможно, золотой цепочке на шее.

Как известно, в официальной биографии Путина упоминается только о двух его дочерях Марии и Екатерине.

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Кто такой Владимир Путин?

Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимность выборов 2024 года в РФ.
Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

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