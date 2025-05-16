Уже на 13% дешевле: в Украине 'обвалились' цены на популярную крупу

Известно, что цены на рис в Украине зависят от глобальных рынков.

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Цены на рис в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В марте цены на рис снизились до 50,10 гривен за килограмм

Сейчас стоимость крупы на 13% ниже, чем в прошлом году

В Украине недавно был непродолжительный период снижения цены на рис, но сейчас стоимость продукта снова стабилизировалась. Об этом сообщили аналитики УКАБ.

Отмечается, что почти весь 2024 год цена на рис оставалась довольно стабильной и держалась примерно на одном уровне, но в конце марта 2025 года произошло падение цены.

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По словам экспертов, стоимость 1 килограмма риса снизилась в марте с 58,90 гривни до 50,10 гривни.

В УКАБ также добавили, что сейчас цена на рис держится на одном уровне, однако ниже на 13%, чем в прошлом году.

"В Украине рис преимущественно импортный, поэтому цены зависят от глобальных рынков. Мировые цены на рис упали до многолетнего минимума, поскольку валюта Индии, крупнейшего экспортера риса, укрепляется, а значительные индийские запасы и высокий урожай в Азии ограничивают рост цен в этом году", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, ожидается, что экспорт риса из Индии в этом году вырастет на 25% до рекордного уровня.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, среди лидеров стремительного подорожания в Украине - молочные продукты. В частности, заметно подорожало сливочное масло, средняя стоимость которого выросла более чем на 50 гривен.

Также в Украине продолжают расти розничные цены на подсолнечное масло. Активное подорожание началось еще в начале года.

Кроме того, цены на отдельные сорта сала достигли исторического максимума. В среднем в мае цена сала составляет 238,50 гривен, в то время как в прошлом месяце 1 килограмм этого продукта можно было купить за 236,77 гривен.

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