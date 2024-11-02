Ветераны, женщины и лица с инвалидностью будут заниматься разминированием - Минобороны

В Украине ветераны и лица с инвалидностью получат новые возможности для трудоустройства в сфере разминирования территорий, отметили в Минобороны.

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В Украине ветераны и люди с инвалидностью получат работу / Коллаж: Главред, фото: Lexinform, УНИАН

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Ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к разминированию территорий

Они будут анализировать снимки со спутников и БпЛА для выявления мин видео дня

В Украине ветераны и лица с инвалидностью получат возможность трудоустройства в области разминирования территорий. Они будут заниматься анализом снимков со спутников и беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) для выявления мин. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Одной из ключевых целей противоминной деятельности в Министерстве обороны Украины является обеспечение равного доступа к работе в этой сфере. В частности, акцент делается на привлечении женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и людей с инвалидностью.

"Сегодня большое внимание уделяется внедрению политик, обеспечивающих равный доступ к работе в сфере противоминной деятельности, создание специализированных учебных программ, которые будут включать как технические, так и нетехнические навыки, необходимые для работы в этой сфере и создание условий, которые обеспечат комфортное и безопасное трудоустройство", - отметил начальник управления противоминной деятельности полковник Олег Шуварский.

В Украине программу по трудоустройству людей с инвалидностью, в частности ветеранов войны, реализует ООН. Недавно четверо украинцев, пострадавших от взрывоопасных предметов, уже получили работу в международной организации The HALO Trust.

"Они будут анализировать снимки со спутников и БПЛА для выявления и картографирования загрязненных минами территорий. Предложение работы украинцы получили уже через месяц после завершения соответствующего курса с привлечением лиц с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности", - отметили в Минобороны.

Что такое Министерство обороны Украины? Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, 9 октября Верховная Рада Украины запретила мобилизацию граждан в возрасте 18-25 лет, приняв законопроект № 11379-д. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, мобилизация в этой возрастной категории ранее происходила из-за юридической коллизии, которая позволяла перевести "ограниченно годных в военное время" в список военнообязанных.

Также нардеп Федиенко отметил, что в украинской армии есть много вакантных должностей, которые могут занимать женщины, в частности в финансовой сфере. Он подчеркнул, что недостаточное количество специалистов в этой области затрудняет эффективное использование бюджетных средств военными частями.

Как сообщал Главред, большинство студентов высших учебных заведений Украины имеют отсрочку от мобилизации в соответствии с законом №10449. Однако есть исключения, по которым студентов могут мобилизовать.

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