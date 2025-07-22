РФ готовится потратить на новую войну $1,1 трлн: Буданов и Коваленко раскрыли детали

РФ планирует самое масштабное перевооружение со времен распада СССР.

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РФ готовится потратить на новую войну 1,1 трлн долл / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andrii___kovalenko, УНИАН

Кратко:

В рамках военной реформы в РФ уже созданы два новых военных округа

Цель Москвы - навязать странам свое видение будущего устройства мира

Россия готовится к дальнейшей войне и планирует потратить около 1,1 трлн долларов на перевооружение до 2036 года.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время совещания послов Украины "Разведка, безопасность, дипломатия: общая стратегия победы".

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По его словам, это будет самая масштабная программа вооружения РФ со времен распада Советского Союза.

"Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества РФ для готовности к будущей масштабной войне", - отметил Буданов.

Он напомнил, что в рамках военной реформы в России уже созданы два новых военных округа - Московский и Ленинградский, а также запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

Глава украинской разведки подчеркнул, что Россия стремится разрушить мировой безопасностный и экономический порядок. Для этого она наращивает присутствие в Африке, прежде всего с помощью ЧВК "Вагнер" и "Африканского корпуса", а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру.

Также, по его словам, россияне пытаются проводить гибридные информационные и кибероперации на территории других государств, привлекая подконтрольные СМИ и политиков.

"Цель Москвы - навязать странам собственное видение будущего устройства мира, где "большие" государства, прежде всего - Российская Федерация, обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом кругу решают судьбу мира", - подчеркнул Буданов.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко также подтвердил слова Буданова, что Кремль планирует потратить на перевооружение 1,1 трлн. долларов до 2036 года.

"Конечно же, большую часть украдут, как и воровали во время прошлой программы перевооружения. На выходе получили армию, не способную к современной войне (2022 год назад доказательство). Также россиянами созданы два новых военных округа – Московский и Ленинградский и запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей", - написал Коваленко.

По его мнению, несмотря на то, что коррупция съест львиную долю этого плана, логика действий России понятна.

"Во-первых, Путин хочет гарантировать лояльность элит и купить эту лояльность контрактами на ВПК. Интересно, как он обеспечит эти контракты в случае санкций США против покупающих российские энергоресурсы? Во-вторых, Россия целится на оккупацию стран Балтии, как и говорил ранее", - добавил он.

Война - последние новости Украины

Как сообщал Главред, народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко заявил, что Украина не имеет другого пути к завершению войны, кроме как перенести боевые действия на территорию России.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сказал, что завершение или приостановление войны между Россией и Украиной возможно только при трех условиях.

В то же время, посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что военно-технологический прорыв будет способствовать затяжному характеру современных войн, в частности войне на истощение, и именно это должно стать основой для разработки стратегии победы Украины в противостоянии с Россией.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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