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Доллар пошел вверх, евро подешевел: курс валют сегодня

Виталий Кирсанов
11 февраля 2025, 11:55
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Курс доллара в обменных пунктах Украины возобновил рост. Единая европейская валюта подешевела.
курс валют
Курс валют сегодня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Курс валют в НБУ
  • Курс валют в "ПриватБанке"

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума за два месяца.

Официальный курс на 11 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5936 гривень за 1 доллар (+0,1203 грн).

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Официальный курс евро составит 42,8955 гривень за 1 евро (-0,1372 грн).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 11 февраля, вырос на 5 копеек и составляет 41,80 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня, наоборот, подешевел на 5 копеек и составляет 43,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 гривни, а евро - по курсу 42,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался неизменным и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 11 февраля, составляет 43,48 гривни.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривень, евро по 42,75 гривень.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Доктор экономических наук Алексей Плотников прогнозирует дальнейший рост курса доллара, а нынешнее его снижение считает благоприятным моментом для покупки валюты. Он отмечает, что в проекте госбюджета Украины на 2025 год средний курс доллара заложен на уровне 45 грн, что может свидетельствовать о вероятном ослаблении гривни.

Как сообщал Главред, валютный рынок Украины с начала февраля демонстрирует стабильность. По прогнозам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, с 10 по 16 февраля курс доллара будет колебаться в пределах 41,65-42,3 грн, а евро - 43,5-45 грн.

Ситуация на валютном рынке Украины останется стабильной до 16 февраля. Национальный банк уже скорректировал учетную ставку, что способствовало замедлению инфляции и укреплению гривни.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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