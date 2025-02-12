Доллар и евро внезапно 'взлетели': НБУ установил новый курс валют

Американская валюта растет третий день подряд после падения до минимума за два месяца.

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Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Нацбанк поднял курс доллара и евро

Официальный курс НБУ на 13 февраля: доллар - 41,79 грн, а евро - 43,36 грн

Нацбанк поднял курс доллара и евро к гривне. Американская валюта растет третий день подряд. Об этом говорится на сайте НБУ.

Официальный курс доллара на четверг, 13 февраля, установили на уровне 41,79 грн/долл. Согласно данным НБУ, гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Европейская валюта также укрепилась по отношению к гривне. Официальный курс евро на 13 февраля составляет 43,36 грн/евро, что означает обвал гривни на 35 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару составили 41,82-41,85 грн/долл., а курс евро - 43,20-43,21 грн/евро.

В обменниках Украины средний курс доллара вырос до 41,80 грн/долл., а курс покупки - 41,80 грн/долл. Наличный евро предлагают за 43,56 грн/евро, а покупают за 43,35 грн/евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Национальный банк Украины установил курс доллара на 10 февраля на уровне 41,47 грн/долл., что является минимальным показателем с декабря 2024 года.

Как сообщал Главред, уже 11 февраля НБУ повысил курс доллара. Официальный курс доллара вырос до 41,5936 грн/долл.

По прогнозу экспертов, с 10 по 16 февраля курс доллара будет колебаться в пределах 41,65-42,3 грн/долл., а евро - 43,5-45 грн/евро. Ожидаются незначительные ежедневные изменения, а разница между межбанковским и наличным курсом составит до 0,3 грн.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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