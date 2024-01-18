Что такое ипотека и чем она отличается от кредита: простое объяснение

Квартиру или дом можно взять в ипотеку, а вот автомобиль, другой транспорт, бытовую технику или другие вещи – нет.

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Что такое ипотека/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Нередко в разговорах с другими людьми можно услышать, что кто-то взял квартиру в ипотеку. Но знаете ли вы, что такое ипотека, и почему ее оформляют преимущественно на жилье, но никогда – на автомобили или бытовую технику.

Ипотека – это вид кредита с залогом, который можно взять на частную недвижимость. При этом сама недвижимость, которую вы можете взять в ипотеку, будет в вашем пользовании, но будет находиться в залоге. Кредитор в случае неуплаты вами средств может взыскать недвижимость в качестве компенсации. Проще говоря, если долг по ипотеке не будет погашен, то квартиру или дом могут у вас забрать.

В ипотеку можно брать именно недвижимость – квартиру, дом, землю. Ипотечный кредит нельзя оформить на автомобиль, другие транспортные средства, бытовую технику или другие вещи. Также нельзя взять в ипотеку коммерческую недвижимость.

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Именно в этом и заключается главное отличие ипотечного кредита от обычного. Если вы хотите приобрести в кредит, например, автомобиль, холодильник или телевизор, то банк вам предложит обычный потребительский кредит. А ипотека оформляется только на частную недвижимость.

Что еще можно взять в ипотеку? В ипотеку можно брать не только квартиру или дом, но и часть жилья, коттедж, таунхаус, земельный участок под строительство и гаражи.

Также стоит знать, что перед оформлением ипотеки банк попросит заплатить первоначальный взнос, который составит треть, четвертую часть или половину от первоначальной цены недвижимости.

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