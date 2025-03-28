Цена ниже, чем в прошлом году: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

Цена на овощ снизилась на 17% всего за одну неделю.

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На украинском рынке цены на помидоры снижаются / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько стоят помидоры на украинском рынке

Почему овощ продолжает падать в цене

В Украине цены на помидоры начали стремительно снижаться. Одной из причин падения цены на овощ - увеличение поставок помидоров из Турции. Об этом сообщают аналитики отраслевого издания EastFruit.

По словам участников рынка, продажи помидоров в Украине не оправдали ожиданий трейдеров. Известно, что крупные торговые сети делали закупки, но лишь небольшими партиями для пополнения своего ассортимента.

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В этих условиях, продавцам пришлось снижать цены на тепличные помидоры.

Следовательно, по состоянию на сегодня импортные овощи производства Турции предлагаются к продаже по 70-90 грн/кг ($1,68-2,17/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики обращают внимание, что на данный момент цены на помидоры в среднем на 12% дешевле, чем в конце марта 2024 года.

Фермеры не исключают, что цены на овощ в дальнейшем будут снижаться, поскольку поставки томата достаточно стабильные, а темпы сбыта оставляют желать лучшего.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Напомним, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что в Украине ожидается колебание цен на яйца, особенно перед Пасхой, когда спрос на этот продукт, вместе с ценами, традиционно растет. По его прогнозам, яйца перед Пасхой подорожают примерно на 10%.

Как писал Главред со ссылкой на аналитиков, в Украине снова снижаются цены на картофель. Это связано с крайне низким спросом на данный продукт. Кроме того, по словам специалистов, фермеры начали активно распродавать продукцию из хранилищ, качество которой стало стремительно ухудшаться после наступления относительно теплой погоды в Украине.

Тем временем в Украине продолжает расти стоимость говяжьего гуляша. Цены растут еще с начала 2025 года, и пока не показывают тенденции по снижению темпа роста.

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