Цены 'летят в космос': в Украине стремительно дорожает популярный вид мяса

Только за последний месяц цены на этот вид мяса поднялись на 4%.

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Цены на говядину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине стремительно дорожает говядина

Сейчас цены выросли уже до 334 гривен за килограмм

За последний год говядина подорожала на 22%

В Украине продолжает расти стоимость говяжьего гуляша. Цены растут еще с начала 2025 года, и пока не показывают тенденции по снижению темпа роста. Об этом сообщают аналитики УКАБ в своем отчете.

Отмечается, что в прошлом году говядина все время дорожала. После довольно значительного новогоднего удешевления, рост цен в 2025 году снова продолжился.

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Так, в начале января средняя цена на говяжий гуляш составляла примерно 301 гривню. Сейчас цены выросли уже до 334 гривен за килограмм. За последний год говядина подорожала на 22%, а за месяц цены поднялись на 4%.

Эксперты отметили, что причины дальнейшего роста стоимости говядины остаются такими, как и в предыдущем месяце: рост стоимости живца на перерабатывающих предприятиях, дальнейшее сокращение поголовья крупного рогатого скота, подорожание кормов и увеличение себестоимости откорма КРС.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в 2025 году средняя цена пасхального набора будет стоить на 17% больше, чем в 2024 году, а именно 1124,77 гривен.

Известно, что цены на пшеничную муку снизились на 16% за последний месяц. Средняя стоимость этого продукта составляет 25,8 гривны за килограмм.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что цены на овощи в Украине продолжают расти с осени 2024 года. Основными факторами, влияющими на стоимость овощей, остаются инфляция, сезонность и дефицит качественной продукции.

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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса? Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.

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