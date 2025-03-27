Цены 'летят в космос': в Украине стремительно дорожает популярный вид мяса

Кратко:
- В Украине стремительно дорожает говядина
- Сейчас цены выросли уже до 334 гривен за килограмм
- За последний год говядина подорожала на 22%
В Украине продолжает расти стоимость говяжьего гуляша. Цены растут еще с начала 2025 года, и пока не показывают тенденции по снижению темпа роста. Об этом сообщают аналитики УКАБ в своем отчете.
Отмечается, что в прошлом году говядина все время дорожала. После довольно значительного новогоднего удешевления, рост цен в 2025 году снова продолжился.
Так, в начале января средняя цена на говяжий гуляш составляла примерно 301 гривню. Сейчас цены выросли уже до 334 гривен за килограмм. За последний год говядина подорожала на 22%, а за месяц цены поднялись на 4%.
Эксперты отметили, что причины дальнейшего роста стоимости говядины остаются такими, как и в предыдущем месяце: рост стоимости живца на перерабатывающих предприятиях, дальнейшее сокращение поголовья крупного рогатого скота, подорожание кормов и увеличение себестоимости откорма КРС.
Цены на продукты - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в 2025 году средняя цена пасхального набора будет стоить на 17% больше, чем в 2024 году, а именно 1124,77 гривен.
Известно, что цены на пшеничную муку снизились на 16% за последний месяц. Средняя стоимость этого продукта составляет 25,8 гривны за килограмм.
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что цены на овощи в Украине продолжают расти с осени 2024 года. Основными факторами, влияющими на стоимость овощей, остаются инфляция, сезонность и дефицит качественной продукции.
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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса?
Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.
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