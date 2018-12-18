Госдума упростила законодательство для получения украинцами российского гражданства

Госдума России / ТВ Центр

Во вторник, 18 декабря, Госдума России приняла законопроект, дающий право президенту РФ определять иностранных лиц, которые вправе подать заявление на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке.

Одобренный закон позволит принять в гражданство РФ в первую очередь проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или неконституционная смена политического режима, говорится в пояснительной записке.

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, законопроект поможет решить вопросы получения российского гражданства в первую очередь "беженцами из Украины", передает tass.ru.

Госдума решила, что отныне лица, которые войдут в определенные президентом категории претендентов на получение гражданства по упрощенной схеме, освобождаются от следующих обязательных требований: пятилетний срок проживания на территории РФ, наличие подтвержденного законного источника средств к существованию, выход из имеющегося иного гражданства, знание русского языка.

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Как ранее пояснял глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, будет издан указ президента РФ, согласно которому целый ряд категорий граждан Украины получит право на получение в упрощенном порядке гражданства РФ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ облегчит получение своего гражданства для украинцев и не будет вводить никаких ограничений на их въезд.

Как известно, в Украине в связи с введенным военным положением власти решили закрыть въезд в страну для мужчин с гражданством России от 16 до 60 лет.

При этом в РФ заявили о том, что запрет на въезд в Украину россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет "откровенно нарушает права человека".