У Путина отреагировали на запрет въезда в Украину россиянам просьбой

В Совете по правам человека при президенте РФ попросили омбудсмена Рады добиться отмены запрета на въезд в Украину россиянам / Reuters

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Владимире Путине Михаил Федотов считает, что введенный властями Украины запрет на въезд в страну россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет "откровенно нарушает права человека".

Федотов попросил уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову использовать свои полномочия, чтобы добиться отмены запрета на въезд в Украину некоторым российским мужчинам, говорится в его письме, опубликованном на сайте СПЧ.

"Подобное решение откровенно нарушает права человека, лишая миллионы ни в чем не повинных людей… возможности посещать своих родственников, осуществлять деловые поездки, ездить на отдых, на лечение, на учебу… Прошу Вас… использовать ваши полномочия главного защитника прав человека в Украине для пересмотра этого запрета", — отмечается в документе.

В Совете по правам человека при президенте РФ попросили омбудсмена Рады добиться отмены запрета на въезд в Украину россиянам / president-sovet.ru

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.

В связи с введенным в украинском государстве военным положением власти решили закрыть въезд в страну для мужчин с гражданством России, которым от 16 до 60 лет. Некоторые из мужчин-россиян в этом возрасте смогут попасть в Украину.