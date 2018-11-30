В Госпогранслужбе рассказали, кого из россиян пропустят в Украину без ограничений

В ГПСУ уточнили порядок пересечения границі для россиян / Главком

Граждане России, имеющие дипломатический статус в Украине, являющиеся обслуживающим персоналом транспорта, имеющие документы, подтверждающие постоянное или временное проживание на территории Украины, или следующие в Украину с поездками гуманитарного характера (смерть или болезнь близких родственников), имеют исключения о разрешении на пересечение украинской границы.

Как рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, украинские пограничники не будут пропускать в Украину во время действия военного положения тех граждан Российской Федерации, которые не смогут подтвердить цель поездки.

"При пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе и гражданами Российской Федерации пограничники осуществляют усиленное интервьюирование с ними. Также выделяются группы рисков, которые могут быть причастны к дестабилизирующим мероприятиям на территории Украины. Для этого мы проверяем их предыдущие поездки в Украину, не нарушали ли они украинское законодательство, не посещали ли до этого временно оккупированные территории Украины", - заявил Демченко в эфире канала 112 Украина.

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Представитель ГПСУ добавил, что среди групп риска более пристальное внимание уделяется тем россиянам, которые "могут создавать определенные ячейки, которые могут нести в будущем дестабилизирующие меры, направленные на подрыв интересов Украины".

Как известно, СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение.

Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, после чего Порошенко подписал документ.

Напомним, с 29 ноября Государственная пограничная служба Украины решила закрыть въезд в захваченный Российской Федерацией Крым для иностранцев.

Кроме того, на пунктах пропуска на границе с Крымом в Херсонской области ввели ограничение пропуска российских граждан.

В то же время в посольстве РФ пожаловались на массовый отказ россиянам во въезде в Украину.