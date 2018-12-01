Путин пообещал не ограничивать въезд украинцам и раздавать гражданство

Путин решил раздавать гражданство всем желающим украинцам / Reuters

Президент России Владимир Путин пообещал не предпринимать ответных мер в отношении Киева, который запретил въезд в страну российским мужчинам.

"Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет", - цитирует главу государства RT.

Как известно, в Украине в связи с введенным в украинском государстве военным положением власти решили закрыть въезд в страну для мужчин с гражданством России, которым от 16 до 60 лет.

Напомним, в РФ заявили о том, что запрет на въезд в Украину россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет "откровенно нарушает права человека".