Проблемы для украинцев: в ГПСУ рассказали, как РФ ответила на запрет въезда россиянам

В Украине ужесточили порядок пересечения границы / dpsu.gov.ua

После решения о запрете на въезд в Украину мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет, через границу Российской Федерации стали меньше пропускать граждан Украины.

Как рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, в пятницу, 30 ноября, в Россию не пустили 39 украинцев.

Демченко отметил, что это почти вдвое больше, чем составлял показатель еще несколько дней назад, сообщает ВВС.

"Мы слышали обвинения со стороны России и то, что они не будут применять каких-то зеркальных ответов. Однако мы видим, что все же они отказывают в праве въезда в свое государство украинцам", - добавил он.

Напомним, в РФ заявили о том, что запрет на въезд в Украину россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет "откровенно нарушает права человека".