В МИД России рассказали о "добрых намерениях" по отношению к украинцам

В РФ убеждают в "добрых намерениях" по отношению к украинцам / Reuters

Заявленное упрощение процедуры получения гражданства РФ для украинцев говорит о добрых намерениях России, заявил статс-секретарь, замглавы российского МИДа Григорий Карасин.

Таким образом российский чиновник прокомментировал заявление президента Владимира Путина об облегчении режима пребывания украинцев в России.

"Это уже неоднократно заявлялось президентом. Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть", — сказал он.

Карасин добавил, что облегчение процедуры направлено на упрощение получения разрешения на временное проживание и последующий переход в гражданство, передает РИА Новости.

Как известно, в Украине в связи с введенным в украинском государстве военным положением власти решили закрыть въезд в страну для мужчин с гражданством России, которым от 16 до 60 лет.

Напомним, в РФ заявили о том, что запрет на въезд в Украину россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет "откровенно нарушает права человека".