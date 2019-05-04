Зеленский в Раде: радикалы и лидеры фракций проигнорировали первую встречу

Зеленский осуществил свой первый визит в парламент / Фото: Facebook/Андрей Тетерук

На встречу с новым президентом Украины Владимиром Зеленским посчитали необходимым прийти не все руководители парламентских фракций.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на слова сопредседателя депутатской группы Возрождение Виктора Бондаря, единственная партия, которая не делегировала на встречу ни главу, ни представителя – это Радикальная партия Олега Ляшко.

"На встречу с Зеленским, где обсуждался вопрос инаугурации, я не пошел. Захочет Владимир встретиться и посоветоваться - он знает мой телефон. Главная тема нашей будущей личной беседы - это не дата инаугурации (вопрос на самом деле второстепенный для украинцев), а три ключевых вопроса: 1) как он восстановит мир в Украине; 2) как он восстановит экономику; 3) как он преодолеет бедность украинцев? Другие вопросы меня не интересуют!" – прокомментировал Олег Ляшко в Facebook.

Не пришли на встречу также глава фракции БПП Артур Герасимов, фракции Народный фронт — Максим Бурбак и фракции Батькивщина — Юлия Тимошенко. Но пришли их представители - Александр Черненко, Андрей Тетерук с Антоном Геращенко и Иван Крулько соответственно. Лидеры ключевых фракций в парламенте первую встречу с новым президентом проигнорировали.

/ Фото: Facebook/Андрей Тетерук

На мероприятии также присутствовали первый заместитель спикера Рады Ирина Геращенко, вице-спикер Оксана Сыроед, глава фракции Самопомощь Олег Березюк и глава депутатской группы Воля народа Ярослав Москаленко. От Оппозиционного блока пришел Вадим Новинский, а от депутатской группы Возрождение Виктор Бондарь.

"Позиция Самопомощи такая – чем раньше сделать инаугурацию, тем будет лучше. Надо работать! Бери и делай!" – прокомментировал встречу лидер партии и мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

Щодо інавгурації Позиція Об'єднання "Самопоміч" — чим скоріше зробити інавгурацію, тим краще. Треба працювати. Опубликовано Андрій Садовий Суббота, 4 мая 2019 г.

Напомним, в рамках встречи Зеленский заявил о том, что дата его инаугурации станет понятной на заседании Верховной Рады 14 мая.