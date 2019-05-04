Первое знакомство с Радой: Зеленский высказался о роспуске парламента и дате инаугурации

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский заявил о том, что дата его инаугурации станет понятной на заседании Верховной Рады 14 мая.

По его словам, сегодня в парламенте у него состоялось "первое знакомство" с народными депутатами, передает УНИАН.

"Мы предложили нашу дату (инаугурации, - ред.), которую я вам сказал перед этим заседанием (19 мая, - ред.)", - сказал Зеленский.

Он отметил, что эту дату он обсудил с участниками встречи, ведь "есть связь с иностранными гостями, которые просто хотят понять и свой график".

"Потому что все хотят приехать к нам, в Украину, для этого празднования, для этого очень серьезного дня", - пояснил новоизбранный президент.

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Он пояснил, что на встрече также обсуждались разные даты, и "есть разные мнения у лидеров фракций".

"Поэтому, наверное, дату мы, Украина, сможем с вами понять только 14 мая на заседании Верховной Рады. Они будут голосовать за нашу дату. Ну, посмотрим", - отметил он.

Отвечая на вопрос об отсутствии на встрече некоторых лидеров фракций и, по его мнению, их просто нет в стране, или они проигнорировали встречу, Зеленский заметил, что ему "все равно".

"Наверное, есть какие-то причины ... это просто к мой личности отношение. Это уважение к народу Украины, который избрал президента", - добавил Зеленский.

В целом он считает, что встреча прошла хорошо.

Вместе с тем Зеленский считает, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано.

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Отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос роспуска парламента, Зеленский сказал: "Все хотят услышать, будем мы распускать парламент или нет. Рано об этом говорить. Еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ".

Накануне первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила о том, что Верховная Рада определит дату инаугурации Зеленского на новой пленарной неделе.

Напомним, ранее в Конституционном суде Украины заявили о том, что инаугурация новоизбранного президента состоится в любом случае.

Кроме того, в команде Зеленского приоткрыли завесу тайны над его инаугурацией.