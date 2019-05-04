Первое знакомство с Радой: Зеленский высказался о роспуске парламента и дате инаугурации

На встрече с депутатами обсуждались разные даты инаугурации.
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский заявил о том, что дата его инаугурации станет понятной на заседании Верховной Рады 14 мая.
По его словам, сегодня в парламенте у него состоялось "первое знакомство" с народными депутатами, передает УНИАН.
"Мы предложили нашу дату (инаугурации, - ред.), которую я вам сказал перед этим заседанием (19 мая, - ред.)", - сказал Зеленский.
Он отметил, что эту дату он обсудил с участниками встречи, ведь "есть связь с иностранными гостями, которые просто хотят понять и свой график".
"Потому что все хотят приехать к нам, в Украину, для этого празднования, для этого очень серьезного дня", - пояснил новоизбранный президент.
Читайте такжеИнаугурация Зеленского: когда состоится и какие есть приметы на этот случай
Он пояснил, что на встрече также обсуждались разные даты, и "есть разные мнения у лидеров фракций".
"Поэтому, наверное, дату мы, Украина, сможем с вами понять только 14 мая на заседании Верховной Рады. Они будут голосовать за нашу дату. Ну, посмотрим", - отметил он.
Отвечая на вопрос об отсутствии на встрече некоторых лидеров фракций и, по его мнению, их просто нет в стране, или они проигнорировали встречу, Зеленский заметил, что ему "все равно".
"Наверное, есть какие-то причины ... это просто к мой личности отношение. Это уважение к народу Украины, который избрал президента", - добавил Зеленский.
В целом он считает, что встреча прошла хорошо.
Вместе с тем Зеленский считает, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано.
Читайте такжеАстролог рассказал, что будет с Радой и когда нельзя проводить инаугурацию Зеленского
Отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос роспуска парламента, Зеленский сказал: "Все хотят услышать, будем мы распускать парламент или нет. Рано об этом говорить. Еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ".
Накануне первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила о том, что Верховная Рада определит дату инаугурации Зеленского на новой пленарной неделе.
Напомним, ранее в Конституционном суде Украины заявили о том, что инаугурация новоизбранного президента состоится в любом случае.
Кроме того, в команде Зеленского приоткрыли завесу тайны над его инаугурацией.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура выборов президента Украины объявлены 30 апреля.
По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За нынешнего главу государства Петра Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.