Первое знакомство с Радой: Зеленский высказался о роспуске парламента и дате инаугурации

4 мая 2019, 18:20

На встрече с депутатами обсуждались разные даты инаугурации.

  • Владимир Зеленский провел встречу с лидерами парламентских фракций УНИАН
  • Владимир Зеленский провел встречу с лидерами парламентских фракций УНИАН
  • Владимир Зеленский провел встречу с лидерами парламентских фракций УНИАН
  • Владимир Зеленский провел встречу с лидерами парламентских фракций УНИАН
  • Владимир Зеленский провел встречу с лидерами парламентских фракций УНИАН

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский заявил о том, что дата его инаугурации станет понятной на заседании Верховной Рады 14 мая.

По его словам, сегодня в парламенте у него состоялось "первое знакомство" с народными депутатами, передает УНИАН.

"Мы предложили нашу дату (инаугурации, - ред.), которую я вам сказал перед этим заседанием (19 мая, - ред.)", - сказал Зеленский.

Он отметил, что эту дату он обсудил с участниками встречи, ведь "есть связь с иностранными гостями, которые просто хотят понять и свой график".

"Потому что все хотят приехать к нам, в Украину, для этого празднования, для этого очень серьезного дня", - пояснил новоизбранный президент.

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Он пояснил, что на встрече также обсуждались разные даты, и "есть разные мнения у лидеров фракций".

"Поэтому, наверное, дату мы, Украина, сможем с вами понять только 14 мая на заседании Верховной Рады. Они будут голосовать за нашу дату. Ну, посмотрим", - отметил он.

Отвечая на вопрос об отсутствии на встрече некоторых лидеров фракций и, по его мнению, их просто нет в стране, или они проигнорировали встречу, Зеленский заметил, что ему "все равно".

"Наверное, есть какие-то причины ... это просто к мой личности отношение. Это уважение к народу Украины, который избрал президента", - добавил Зеленский.

В целом он считает, что встреча прошла хорошо.

Вместе с тем Зеленский считает, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано.

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Отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос роспуска парламента, Зеленский сказал: "Все хотят услышать, будем мы распускать парламент или нет. Рано об этом говорить. Еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ".

Накануне первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила о том, что Верховная Рада определит дату инаугурации Зеленского на новой пленарной неделе.

Напомним, ранее в Конституционном суде Украины заявили о том, что инаугурация новоизбранного президента состоится в любом случае.

Кроме того, в команде Зеленского приоткрыли завесу тайны над его инаугурацией.

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Объявление официальных результатов

Официальные результаты второго тура выборов президента Украины объявлены 30 апреля.

По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За нынешнего главу государства Петра Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация президента Украины

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.

Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.

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Верховная Рада Владимир Зеленский инаугурация роспуск Рады выборы-2019
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