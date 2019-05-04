Зеленский назвал вероятную дату своей инаугурации

Владимир Зеленский / GettyImages

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский заявил о том, что предложит народным депутатам назначить свою инаугурацию на 19 мая.

Об этом он заявил у здания Верховной Рады перед встречей с руководителями фракций парламента.

"Мы будем предлагать 19 мая. Это самый главный вопрос, и мы с него начнем", - сказал он журналистам.

Зеленский добавил, что помимо вопроса инаугурации может состояться диалог с представителями депутатского корпуса по другим вопросам, передает Интерфакс-Украина.

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"Могут быть также разные встречи, отдельные встречи. Но сначала мы договорились провести эту первую встречу, и хотя бы о чем-то уже договориться", - сказал новоизбранный президент.

Накануне первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила о том, что Верховная Рада определит дату инаугурации Зеленского на новой пленарной неделе.

Напомним, ранее в Конституционном суде Украины заявили о том, что инаугурация новоизбранного президента состоится в любом случае.

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Кроме того, в команде Зеленского приоткрыли завесу тайны над его инаугурацией.