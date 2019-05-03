В Раде рассказали, когда определятся с датой инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский / Reuters

Верховная Рада определит дату инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского на пленарной неделе, которая начнётся 14 мая, заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

"Я убеждена, что в первую пленарную неделю, которая начнётся 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", — подчеркнула она в эфире Прямого.

Отметим, что советник Зеленского Александр Данилюк отметил, что дата инаугурации стала не техническим, а политическим вопросом.

"Во-первых, уже приглашения (на инаугурацию, - ред.) были неформально сделаны, очень многие лидеры поздравили президента Владимира Зеленского с успехом на выборах, и были определенные приглашения уже сделаны. Но здесь уже организационный вопрос, потому что мы на данный момент не знаем даже дату инаугурации", - заявил он.

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По словам Данилюка, определение даты инаугурации - это решение Верховной Рады, передает УНИАН.

"Это решение не техническое, а политическое. Когда будет определена дата, то мы будем определяться и с форматом инаугурации - кто приедет", - сказал он.

Напомним, ранее в Конституционном суде Украины заявили о том, что инаугурация новоизбранного президента состоится в любом случае.

Кроме того, в команде Зеленского приоткрыли завесу тайны над его инаугурацией.