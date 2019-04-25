В КCУ успокоили: инаугурация новоизбранного президента состоится в любом случае

КСУ не будет срывать инаугурацию президента / УНИАН

Инаугурация новоизбранного президента Украины состоится, несмотря на "манипуляции председателя Конституционного Суда Украины", говорится в заявлении судей КСУ.

Таким образом в Конституционном суде отреагировали на сообщения о возможном срыве инаугурации в связи с досрочным увольнением с поста главы КСУ Станислава Шевчука.

"Приведение новоизбранного президента Украины к присяге является конституционной обязанностью главы Конституционного Суда Украины, которая, безусловно, будет выполнена", - говорится в сообщении.

В КСУ уточнили, что в соответствии с ч. 2 ст. 104 Конституции, приведение президента к присяге осуществляет глава КСУ, но статья не указывает конкретного человека, который должен привести президента к присяге, а только определяет должностное лицо, которое проводит эту процедуру.

"Любые манипуляции председателя Конституционного Суда Украины по выполнению этого конституционного долга являются недопустимыми, как и создание ситуации, когда процедура приведения новоизбранного президента Украины к присяге будет невозможна или перенесена из-за отсутствия председателя Конституционного Суда Украины", - подчеркнули судьи КСУ.

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Отметим, что сам Шевчук в комментарии Украинской правде подчеркнул, что воздержался от голосования за данное заявление из-за фразы о "манипуляциях".

По его словам, "выборы президента были честными и справедливыми, массовых фальсификаций и нарушений зафиксировано не было", а потому нет оснований, которые бы сделали невозможной инаугурацию.

Он также считает, что отсутствуют основания, которые делают невозможным принятие новоизбранным президентом присяги, и глава КСУ выполнит свою конституционную обязанность, предусмотренную ст. 104 Конституции Украины.

"Никакие манипуляции и попытки сорвать вступление в должность новоизбранного президента Украины не достигнут своей цели", - добавил Шевчук.

Напомним, ранее нардеп Сергей Лещенко объяснил, зачем Порошенко "пугалка" о досрочных выборах Рады.