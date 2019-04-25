Сорвать инаугурацию Зеленского: СМИ раскрыли о коварном плане Банковой

25 апреля 2019, 01:45

Банковая попытается провести через КСУ решение об отставке его главы - Станислава Шевчука.

Конституционный суд
Конституционный суд / УНИАН

В среду, 25 апреля, Банковая попытается провести через Конституционный суд решение об отставке его главы - Станислава Шевчука, тем самым отсрочив инаугурацию Владимира Зеленского.

Согласно закону, у новоизбранного президента во время инаугурации принимает полномочия действующий глава Конституционного суда. Если его не будет на момент церемонии, возникнет коллизия и вступление в должность главы государства может быть сорвано на неопределенный срок, пишет Страна со ссылкой на источники в судейских кругах.

При этом отстранение Шевчука якобы планируют провести через лишение его должности судьи (согласно статье 21 Закона о КС). Для этого Постоянная комиссия КС по вопросам регламента и этики должна сделать вывод о совершении Шевчуком дисциплинарного нарушения, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями.

За соответствующее решение уже заручились голосами 6 судей из необходимых 12. По данным издания, согласились поддержать такое решение Николай Мельник, Сергей Сас (считается близким к Юлии Тимошенко), Игорь Слиденко, Владимир Мойсик, Литвинов (ему, по информации издания, Петром Порошенко обещано председательство КС), Александр Тупицкий.

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Еще четверо судей колеблются и с ними АП ведет работу: Наталья Шаптала, Михаил Гультай, Михаил Запорожец, Александр Касминин.

Кроме того, продолжаются активные поиски еще двоих судей, готовых поддержать такое решение.

Напомним, ранее нардеп Сергей Лещенко объяснил, зачем Порошенко "пугалка" о досрочных выборах Рады.

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Владимир Зеленский КСУ Конституционный Суд инаугурация
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