"Загнать под себя депутатов": нардеп объяснил, зачем Порошенко "пугалка" о досрочных выборах Рады

24 апреля 2019, 19:58

Петру Порошенко выгодны досрочные выборы, считает Сергей Лещенко.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН

Президент Петр Порошенко во время встречи с депутатами от БПП объявил о якобы существующем плане досрочных выборов, который вызрел у новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Как подчеркнул народный депутат Сергей Лещенко, принципиальное решение о досрочных выборах не принято, однако Порошенко раздул из просто разговоров на эту тему настоящую "пугалку", чтобы загонять под себя министров и депутатов.

"Порошенко важно, чтобы его фракция не развалилась и была готова прийти к нему на помощь в случае начала расследования его коррупции", - пишет он в сообщении в своем Telegram-канале.

Лещенко считает, что самому Порошенко выгодны досрочные выборы: "По нынешнему закону они сформируют новый парламент из числа мажоритарщиков, многие из которых коррупционеры. Кроме того, в случае досрочных выборов Порошенко сам пройдет в парламент и получит иммунитет, так же, как и его ближайшие подельники Кононенко, Свинарчук, Грановский".

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Нардеп также обратил внимание на то, что штаб Порошенко лучше остальных готов к досрочным выборам в Раду.

"Он не распущен, хотя и пребывает в моральном упадке. А мажоритарщики, которые работали на Порошенко последние месяцы, тоже готовы переизбраться. Они щедро засеяли гречкой и деньгами свои округа, чтобы гарантировать себе еще пять лет возле кормушки", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в соцсетях распространяется фейковый пост якобы Владимира Зеленского, в котором людей спрашивают, поддерживают ли они досрочный роспуск парламента.

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Верховная Рада Петр Порошенко Владимир Зеленский досрочные выборы Сергей Лещенко
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