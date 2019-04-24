"Краш-тест для президента": эксперт объяснил игру Порошенко по обрезанию полномочий Зеленского

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / Reuters

Законопроект об ограничении полномочий президента является элементом торгов со стороны действующего президента в сторону избранного главы державы, заявил политолог Алексей Якубин.

Он напомнил, что Владимира Зеленского избрали в контексте тех полномочий, которые сейчас имеет Петр Порошенко, причем часть функций главы государства, которые планируется урезать - прописаны в Конституции.

"Получается, что часть норм этого закона являются антиконституционными", - подчеркнул Якубин в комментарии Главреду.

Эксперт считает, что таким образом действующий глава государств намерен вступить в торги с командой Зеленского и это может быть связано с гарантиями безопасности для Порошенко, его бизнеса и окружения.

"И если Зеленский не пойдет на уступки, то ему угрожают ограничить часть полномочий. Это попытка играть в игру – кто первым моргнет. Возможно, у Порошенко рассчитывают, что им удастся мобилизовать эти 226 голосов, и действующий президент успеет их подписать", - говорит политолог.

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Он также отметил, что голосование закона о языке станет своеобразным краш-тестом для Порошенко и покажет, насколько сейчас устойчиво его влияние.

"Неизвестно, как будут голосовать мажоритарщики, часть Народного фронта, которая ориентирована не на спикера Андрея Парубия, а - на Арсена Авакова. Я думаю, что у Порошенко будут рассматривать это как тест – насколько он после фактических результатов выборов может рассчитывать на лояльность депутатов", - добавил Якубин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Самопомощь выдвинула законопроект, призванный ограничить полномочия президента Украины. Вероятной датой принятия закона называется уже 25 апреля.