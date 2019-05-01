У Зеленского приоткрыли завесу тайны над его инаугурацией как президента Украины

Владимир Зеленский / Reuters

Владимир Зеленский, триумфатор выборов президента Украины, пригласит большое количество гостей на церемонию своей инаугурации.

Об этом заявил в комментарии порталу Сегодня заявил Андрей Богдан, адвокат Зеленского.

"Пока что Владимир Зеленский приглашает всех на инаугурацию. Я вам могу сказать, что, наверное, никогда ни на одной инаугурации не будет такого списка гостей. Украина снова становится модной. Это классно", – заявил он.

К слову, в штабе победителя выборов президента Украины 2019 еще раз вспомнили об НСК "Олимпийский", который точно сможет вместить всех гостей. Однако, согласно украинском законодательству, инаугурация может пройти только в сессионном зале Верховной Рады.

Собственно, окончательную дату инаугурации Владимира Зеленского должны назначить депутаты украинского парламента.

Напомним, ранее в Конституционном суде Украины рассказали общественности о том, что инаугурация новоизбранного президента состоится в любом случае.