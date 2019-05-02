Инаугурация Зеленского: когда состоится и какие есть приметы на этот случай / Пресс-служба студии "95 квартал"

30 апреля ЦИК огласила официальные результаты второго тура выборов президента Украины.

По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За нынешнего главу государства Петра Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.

И теперь, по закону, не позднее, чем через 30 дней Зеленский должен вступить в должность президента Украины. То есть до 3 июня.

Инаугурация Зеленского: дата

В команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая. Позднее называлось 30 мая.

В команде Зеленского уже признались, что хотели бы провести церемонии поскорее – но приходится считаться с позицией Рады в этом вопросе.

Читайте такжеВоенный советник Зеленского рассказал о том, как Украина будет воеватьОтметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.

Уже появились сообщения, что Банковая планирует сорвать инаугурацию Зеленского. Однако в КCУ уже успокоили: инаугурация новоизбранного президента состоится в любом случае. Приведение новоизбранного президента Украины к присяге является конституционной обязанностью главы Конституционного суда.

Инаугурация Зеленского: фото

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский уже показал фото своей инаугурации в президенты. Правда, лишь как сцену из фильма "Слуга народа", где Зеленский исполняет роль Василия Голобородько.

Примерно вот так это будет выглядеть:

Инаугурация президента в Украине

Инаугурация – это торжественная церемония вступления главы государства в должность. Только после нее победивший кандидат официально становится президентом страны.

Инаугурация президента Украины проходит в Верховной Раде, во время торжественного заседания, которое назначается Радой отдельно. Как уже упоминалось, если депутаты не наберут для этого нужное количество голосов (стандартно – 226), то дату инаугурации назначает спикер.

Присутствовать на торжественном заседании должны главы ЦИК и Конституционного суда, а также ряд других официальных лиц, полный список которых должны согласовать с новым гарантом.

Президент Украины присягу приносит, положив одну руку на Конституцию Украины и (по желанию) другую – на Пересопницкое Евангелие, которое уже стало своеобразным символом инаугурации. После произнесения присяги Зеленский должен передать Евангелие главе Конституционного суда, а тот – главе Рады.

При этом во время церемонии Зеленскому должны вручить булаву как символ власти.

Инаугурация президента Украины 2019: как это происходит и приметы

Несмотря на предписания закона и памятуя историю со стадионом (тогда тоже говорили, что для дебатов есть специально предписанное место и это отнюдь не Олимпийский), букмекеры уже принимают ставки, где пройдет инаугурация Зеленского. Среди популярных ставок – тот самый Олимпийский, Майдан Незалежности и Мариинский дворец.

Саму церемонию депутаты придумывали всем скопом чуть ли не на коленке, как говорится – для еще первого президента Украины Леонида Кравчука в 1991 года. Именно оттуда традиция присягать на Пересопницком Евангелии и исполнять гимн Украины во время церемонии.

Президентские клейноды, включая булаву, в срочном порядке (всего за две недели) изготовили уже для второй инаугурации в 1999 году второго президента Леонида Кучмы, которая прошла во Дворце Украина.

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Виктор Янукович вступал в должность помпезно. Вот только церемонию сопровождали плохие приметы: и двери Рады перед ним неожиданно захлопнулись, и президентское свидетельство он зачем-то упрятал в карман, хотя по протоколу оно должно было остаться лежать на специальной подушке.

Плохая примета омрачила и инаугурацию Петра Порошенко: от жары один из солдат упал в обморок.