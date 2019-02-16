Зеленский показал эксклюзивные фото с репетиции инаугурации в президенты

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский показал фото своей инаугурации в президенты.

На прошлой неделе снималась аналогичная сцена из фильма "Слуга народа", где Зеленский исполняет роль Василия Голобородько. Проект все еще в производстве, съемки проходят параллельно с монтажом.

Съемки сцены инаугурации Голобородько состоялись в Торгово-промышленной палате Украины, пишет Обозреватель. На площадке все было, как положено: булава, флаги, Конституция и Пересопницкое Евангелие, на котором присягают главы украинской державы.

Главная интрига снимков заключается в том, что сериальный герой ранее по сценарию уже побеждал на выборах президента Украины. Так что церемония, судя по всему, могла проходить уже во второй раз.

Ранее сообщалось, что Зеленский прокомментировал сообщения о том, что власти Украины хотят закрыть сериал Слуга народа-3, где он исполнил главную роль.

Как сообщалось, журналист Александр Дубинский опубликовал в Facebook переписку нардепа БПП Александра Черненко с помощником президента Петра Порошенко (предположительно, Юрием Онищенко), в которой они обсуждают возможность запретить к показу сериал "Слуга народа-3". В ходе переписки сотрудник аппарата президента даже спрашивает: "кому из Нацсовета по ТВ дать пиз*юлей?" чтобы "подстегнуть" решение "вопроса".

В свою очередь в ЦИК уже сделали заявление по сериалу "Слуга народа-3" с Зеленским. По словам замглавы Центризбиркома Украины Евгения Радченко, снять сериал с эфира также "не может никто".

Читайте такжеЗеленскому запретили концерт в ВинницеКак сообщалось, Черненко в комментарии Униан подтвердил, что на записи его голос. Однако он заявил, что сама переписка является фейком, смонтированным из его разговоров с различными собеседниками.

"Мой голос. Это нарезанные различные телефонные разговоры. Я сегодня со многими юристами, своими помощниками консультируюсь по этому вопросу и не исключаю, что мой телефон прослушивается… Действительно такие разговоры были, но это на уровне медиа-юристов и других специалистов", – заявил Черненко.

Напомним, в президентском рейтинге Зеленский резко оторвался от Тимошенко и Порошенко. Всего на выборы президента 2019 готовы пойти 81% опрошенных.