В ЦИК сделали заявление по сериалу "Слуга народа-3" с Зеленским

Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа"

Замглавы Центризбиркома Украины Евгений Радченко заявил, что оценить, можно ли считать сериал "Слуга народа-3" с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским предвыборной агитацией, можно только после его выхода в марте этого года.

"До выхода сериала сказать, является ли это агитацией, или это не агитация, не может никто", - сказал Радченко в эфире телеканала "Прямой".

По словам замглавы ЦИК, снять сериал с эфира также "не может никто", однако если продукт будет иметь признаки предвыборной агитации, то его необходимо будет "промаркировать и должным образом оплатить из избирательного фонда".

Ранее журналист Александр Дубинский опубликовал в Facebook переписку нардепа БПП Александра Черненко с помощником президента Петра Порошенко (предположительно, Юрием Онищенко), в которой они обсуждают возможность запретить к показу сериал "Слуга народа-3" с кандидатом в президенты страны Владимиром Зеленским.

"В переписке обсуждается привлечение к дискредитации Зеленского программы "Схемы" Радио.Свобода. И действия по запрету показа сериала студии Квартал-95 с помощью ЦИК и Нацсовета по телевидению. Прошу обратить внимание на сообщения от имени "первого", как называют президента. Трусость и паника", - сообщил Дубинский.

Ранее Зеленскому запретили провести концерт в Виннице.

Ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года. Обращение Зеленского транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Петра Порошенко.

Политолог Владимир Фесенко спрогнозировал, что ближайшие соцопросы покажут серьезный рост рейтинга Зеленского как кандидата в президенты.