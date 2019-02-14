"Я благодарен": Зеленский прокомментировал планы власти прикрыть сериал Слуга народа-3

Зеленский прокомментировал планы власти прикрыть сериал Слуга народа-3 / Скриншот

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что власти Украины хотят закрыть сериал Слуга народа-3, где он исполнил главную роль.

Шум вокруг сериала Зеленский назвал маркетингом и поблагодарил за рекламу.

"Во-первых, я благодарен. Я поражен немного, но благодарен. Такого маркетинга Студия Квартал 95, а именно фильм Слуга народа-3, никогда бы не получил. Я не видел ни в одном обществе, и ни в одной стране мира я не видел, чтобы правительство страны рекламировало сериал", – отметил Зеленский.

И добавил, что "помогать нам, чтобы он не вышел – не надо, но в любом случае уже все всё сделали, чтобы этот фильм посмотрело максимальное количество граждан нашей страны".

Ранее журналист Александр Дубинский опубликовал в Facebook переписку нардепа БПП Александра Черненко с помощником президента Петра Порошенко (предположительно, Юрием Онищенко), в которой они обсуждают возможность запретить к показу сериал "Слуга народа-3". В ходе переписки сотрудник аппарата президента даже спрашивает: "кому из Нацсовета по ТВ дать пиз*юлей?" чтобы "подстегнуть" решение "вопроса".

В свою очередь в ЦИК уже сделали заявление по сериалу "Слуга народа-3" с Зеленским. По словам замглавы Центризбиркома Украины Евгения Радченко, снять сериал с эфира также "не может никто".

Читайте такжеЗеленскому запретили концерт в ВинницеКак сообщалось, Черненко в комментарии Униан подтвердил, что на записи его голос. Однако он заявил, что сама переписка является фейком, смонтированным из его разговоров с различными собеседниками.

"Мой голос. Это нарезанные различные телефонные разговоры. Я сегодня со многими юристами, своими помощниками консультируюсь по этому вопросу и не исключаю, что мой телефон прослушивается… Действительно такие разговоры были, но это на уровне медиа-юристов и других специалистов", – заявил Черненко.

Напомним, в президентском рейтинге Зеленский резко оторвался от Тимошенко и Порошенко. Всего на выборы президента 2019 готовы пойти 81% опрошенных.