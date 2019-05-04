"Инаугурация и работа Рады": СМИ рассказали о встрече Зеленского и Парубия

Владимир Зеленский встретился с Андреем Парубием, выяснили журналисты / Reuters

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, они говорили около 40 минут.

Зеленский и Парубий обсудили работу парламента и инаугурацию, сообщает Деловая столица со ссылкой на источники.

По данным издания, после встречи с триумфатором выборов 2019 председатель Рады разослал письма руководителям фракций с просьбой встретиться в субботу, 4 мая, в 15:00.

"…На этой встрече главы фракций должны окончательно согласовать дату инаугурации нового главы государства", — отмечается в материале.Читайте такжеКанцлер Австрии рассказал о "дружеском разговоре" с Зеленским

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — действующего президента Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского.