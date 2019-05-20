Когда состоятся досрочные выборы в Раду: политолог рассказал, можно ли еще помешать Зеленскому

20 мая 2019, 16:03

Теперь Раде придется доказывать, что коалиция есть или распалась в прошлую пятницу.

Зеленский, Ляшко

У Владимира Зеленского были все политико-конституционные основания распустить парламент. Какие - объяснил Главреду политолог Алексей Якубин. 

"Существование коалиции регулируется не Законом о регламенте, а исходя из Конституции Украины о действующей коалиции. В Конституции написано, что коалицией может считаться объединение фракций, которые имеют большинство. Но главная задача коалиции – кадровая. И если она не заполняет вакансии в течении месяца-двух, а в Кабмине есть исполняющие обязанности, то это может трактоваться, как отсутствие коалиции в Раде. И тогда не обязательно доказывать отсутствие или наличие 226 депутатов. Достаточно взять факт кадрового голода в правительстве. А у нас там много исполняющих обязанности. Это и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун, и.о. министра информационной политики. Аграрной политики. Список можно продолжать дальше, но только это является доказательством того, что коалиция не справляется со своими обязанностями", - говорит политолог. 

По его словам, теперь парламенту придется доказывать, что у него есть коалиция или что она распалась в прошлую пятницу, а не Зеленскому. 

"Учитывая, что в пятницу Народный фронт сделал "квази-выход" из "квази-коалиции", это можно назвать попыткой остановить поезд, который уже идет. Поезд досрочных выборов. И уже в пятницу они были уверены, что такое заявление президента будет. В итоге это и произошло", - объяснил Якубин. 

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Политолог говорит, что дело сталось за малым.

"Но есть процедурная часть – президент должен провести консультации с лидерами глав фракций о досрочном роспуске парламента. Насколько я понимаю, эта встреча перенесена на утро вторника. После этого, чтобы ни обсуждали, Зеленский может издать такой указ. И если он очень быстро будет опубликован в Голосе Украины, и от момента, как он появился до момента публикации, его не успеют оспорить в судах, то в таком случае этот указ будет считаться действующим", - считает политолог. 

Потом депутаты, объясняет эксперт, смогут этот Указ оспаривать в судах, но Центризбирком уже будет заниматься подготовкой к досрочным парламентским выборам.

"И они будут происходить, несмотря на все, что дальше будут делать народные избранники. Тем более, что им придется включится в избирательную кампанию. Им будет не до судебных тяжб.Тем более, об этом уже проинформированы и наши западные партнеры. На это указывает заявление министра энергетики США Рика Перри, который посетил сегодня инаугурацию. В его обращении была фраза от имени Соединенных Штатов, что они поздравляют нового президента и надеются на новый парламент. Скорей всего, вопрос о досрочных парламентских выборах обсуждался и с американцами и представителями других западных стран", - добавил собеседник. 

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Скорее всего, досрочные выборы будут, уточняет эксперт.

"Другой вопрос – когда он сможет издать такой указ, от которого этого зависит дата и отсчет в 60 дней. Сегодня, наверное, уже этого не будет. Это может быть завтра, 21 мая. Либо Зеленский предложит депутатам решить для него часть кадровых вопросов, которые для него сейчас являются очень важными, но сам он не может их сделать. Поэтому, возможно будут определенные торги с парламентом, в том числе и за дату досрочных выборов", – говорит Якубин.

Напомним, сегодня во время инаугурационной речи Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и призвал депутатом напоследок проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности.

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