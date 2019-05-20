В Народном фронте считают, что Зеленский не имеет правовых оснований для роспуска Рады

Народный фронт / nfront.org.ua

В партии Народный фронт считают, что новый президент Украины Владимир Зеленский не имеет правовых оснований для роспуска Верховной Рады. Об этом говорится в заявлении партии.

"Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией", - отмечается в документе.

В то же время в Народном фронте сообщили, что будут участвовать в досрочных выборах.

"Несомненно, мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", - сказано в заявлении.

Напомним, 17 мая фракция Народный фронт проголосовала за выход из коалиции.

Спикер Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности парламентской коалиции.

В свою очередь в команде Зеленского отреагировали на выход НФ из коалиции и заявили о том, что фактически коалиции не существует уже три года.

Сегодня, 20 мая, президент Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.