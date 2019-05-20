В Народном фронте считают, что Зеленский не имеет правовых оснований для роспуска Рады

Вместе с тем в "Народном фронте" сообщили, что будут участвовать в досрочных парламентских выборах.
В партии Народный фронт считают, что новый президент Украины Владимир Зеленский не имеет правовых оснований для роспуска Верховной Рады. Об этом говорится в заявлении партии.
"Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией", - отмечается в документе.
В то же время в Народном фронте сообщили, что будут участвовать в досрочных выборах.
"Несомненно, мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", - сказано в заявлении.
Напомним, 17 мая фракция Народный фронт проголосовала за выход из коалиции.
Спикер Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности парламентской коалиции.
В свою очередь в команде Зеленского отреагировали на выход НФ из коалиции и заявили о том, что фактически коалиции не существует уже три года.
Сегодня, 20 мая, президент Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.