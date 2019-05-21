Нардеп назвал возможного нового главу МИД Украины

Вадим Пристайко может стать новым главой МИД Украины, сообщил нардеп / УНИАН

Народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что при президентстве Владимира Зеленского министром иностранных дел Украины вместо Павла Климкина может стать глава миссии нашей страны при НАТО Вадим Пристайко.

Пристайко может возглавить МИД украинского государства, после того, как его кандидатуру на пост предложит президент, а Верховная Рада одобрит назначение на должность, написал нардеп в своем Telegram-канале.

Лещенко отметил, что в понедельник, 20 мая, после инаугурации Зеленского Пристайко вместе с новым президентом присутствовал на международных встречах, в частности, был на встрече с главой Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Новым министром иностранных дел Украины может стать Вадим Пристайко. После внесения его кандидатуры за министра должна проголосовать Рада...", — поделился информацией политик.

Ранее Павел Климкин сообщил, что написал заявление об увольнении с поста министра иностранных дел и 20 мая направит заявление в Верховную Раду и уже новому президенту Владимиру Зеленскому.

Справка. Вадим Пристайко назначен главой миссии Украины при НАТО в 2017 году. С 2014 по 2017-й он занимал пост заместителя министра иностранных дел нашей страны, а до этого — с 2012 по 2014-й — был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Канаде.