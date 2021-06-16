Лидер США о разговоре с Путиным: вспомнил о Навальном и упрекнул кибератаками

Джо Байден вспомнил об Украине и Навальном / Reuters

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным заявил о том, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.

"Я заявил Путину, что наша повестка не против России", - сообщил Джо Байден.

Однако, он также сказал Путину, что США будут поднимать такие вопросы, как дело Навального.

"Я сказал Путину, что не могу сохранить доверие своего народа, если не буду отстаивать права человека", - подчеркнул Байден.

Кроме этого, лидер американцев на саммите вспомнил о кибератаках.

"Я выступил с предложением, что критическая инфраструктура не должна подвергаться кибератакам. Мы с Путиным договорились поручить экспертам проработать, какие цели недопустимы для кибератак", - отметил президент США.

Джо Байден ответил на вопрос о возможности холодной войны с Россией. Он думает, что президент России Владимир Путин этого не хочет. Но, по словам Байдена, это не значит, что Путин "готов передать свое вооружение в музей".

"Я не считаю, что он ищет холодной войны с США. Я ему сказал, что твое и мое поколение лишь на 10 лет различается. Это не значит, что мы должны обниматься и целоваться. Но это означает, что есть много общего. Он понимает, что холодная война не нужна", - заявил Байден.

Следующие 6-12 месяцев покажут, удалось ли РФ и США запустить стратегический диалог, договориться об обмене заключенными, сообщил президент США.

Ранее Главред писал о том, что саммит США и России, в рамках которого прошла встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина, состоялся в среду, 16 июня, в Женеве.

Американский глава государства Джо Байден во время телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что на встрече в Женеве он объявит Путину о поддержке территориальной целостности и суверенитета украинского государства.