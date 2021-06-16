Байден после встречи заявил о разногласиях с Путиным по вопросу Украины

Джо Байден в Женеве / Reuters

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с главой России Владимиром Путиным заявил, что они обсуждали вопрос Украины и в позициях двух сторон были разногласия.

"Мы говорили о нашей непоколебимой решимости защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы обсудили минские договоренности. Он (Путин, - ред.) не перечил мне, но, конечно, различия были", – сказал американский лидер на пресс-конференции после встречи с Путиным в Женеве.

Джо Байден также ответил на вопрос о возможности холодной войны с Россией.

По его мнению, президент России Владимир Путин этого не хочет.

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