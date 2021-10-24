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Новая встреча Путина и Байдена: в Кремле объявили о переговорах с Вашингтоном

24 октября 2021, 15:31
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В Кремле сделают заявление о встрече лидеров России и США после того, как президенты примут решение, сказал Дмитрий Песков.

Путин,Байден
Москву и Вашингтон ждет диалог по поводу возможной новой встречи Путина и Байдена - Кремль / Reuters

Россия и США видят необходимость встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшем будущем. В Кремле сделают заявление после того, как будет принято конкретное решение. Пока рано говорить об организации подобного мероприятия, однако стороны уже в скором времени должны обсудить данный вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

В эфире телеканала Россия 1 он рассказал о том, что встреча Путина и Байдена может состояться уже в ближайшем будущем. В Москве и Вашингтоне понимают необходимость такой дискуссии. Государства уже в скором времени проведут переговоры по вопросам организации встречи.

"После того, как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед. Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Встреча Байдена и Путина

В Женеве 16 июня состоялся саммит США и России, в ходе которого прошла встрече хозяина Белого дома Джо Байдена и российского президента Владимира Путина. Стороны обсудили актуальные проблемы американо-российских отношений.

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В Государственном департаменте США по итогам встречи Байдена и Путина заявили, что американский президент на переговорах сказал главе РФ о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. При этом они обговорили ряд аспектов, связанных с реализацией Минских соглашений по Донбассу.Читайте такжеНа встрече Путина и Байдена будет не до Украины

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорила, что Штаты не намерены отменять санкции против РФ, которые были введены из-за российской агрессии в отношении Украины.

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