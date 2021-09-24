США сокрушают РФ и СП-2: в Кремле заявили о "худшем сценарии" и срыве диалога Путина с Байденом

Новые санкции в отношении России и СП-2 навредят надеждам на диалог, которые появились после встречи Путина и Байдена - Песков / Фото Reuters

Санкции против России и Северного потока-2, которые планируются в новом оборонном бюджете США на 2022 год, могут стать худшим сценарием для развития отношений Москвы и Вашингтона. Подобная ситуация может подорвать попытки диалога сторон, которые начались после встречи президентов Путина и Байдена в Женеве. Однако пока неизвестно, примут ли законопроект, и как отнесутся к такой ситуации в Белом доме. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, он сказал о том, что законопроект, по сути, еще рассматривается, а для его вступления в силу должно пройти еще несколько этапов. Однако принятие документа станет худшим сценарием для развития российско-американских отношений и негативно отразится на попытках построить диалог.Читайте такжеУдар Байдена по СП-2 в обмен на уступки: в Сенате США устроили переполох из-за трубопровода Газпрома

"Этому законопроекту предстоит пройти еще несколько итераций, и дальше будет вопрос, прислушается ли администрация к этим рекомендациям относительно санкций. Но, конечно же, это наихудший сценарий развития наших отношений. Это существенно перечеркнуло бы "дух Женевы" и даже те скромные надежды на налаживание, восстановление какого-то диалога субстантивного, который появился после Женевы", - отметил Песков.

Также он добавил, что в Кремле не знают, примут ли в Конгрессе США законопроект в действующей редакции, но видят стремление конгрессменов усилить санкции в отношении России.

"Наверное, это не наше дело строить какие-то прогнозы. Очевидно, что различные санкционные устремления американских конгрессменов не ослабевают", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Санкции США против России и СП-2

Комитет по правилам Палаты представителей утвердил поправки в оборонный бюджет США на 2022 год. Изменения предусматривают санкции против российских чиновников, бизнесменов, журналистов и всех участников проекта Северный поток-2. Ограничения должен вводить глава государства.

Позже Палата представителей одобрила изменения в оборонный бюджет на будущий год. В документ внесли норму об обязательных санкций со стороны президента США против лиц, связанных с планированием, строительством и введением в эксплуатацию газопровода Северный поток-2.

Также Палата представителей приняла поправку, о том, что президент США в течение 15 дней должен ввести санкции против газопровода СП-2. Согласно ожиданиям, ограничения против всех лиц, задействованных в реализации трубы Газпрома, будут предусматривать заморозку активов, запрет на ведение бизнеса, отказ во въезде в Штаты и выдаче виз.

Следующий шаг – законопроект об оборонном бюджете США должен утвердить Сенат. После этого созывается комиссия, которая согласовывает два принятых документа. По итогу обе палаты еще раз голосуют за законопроект, после чего он отправляется на подпись к президенту.