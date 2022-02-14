Поставки оружия, СП-2 и миллиард евро помощи: о чем говорят перед приездом Шольца в Украину

Шольц в Киеве проведет встречу с Зеленским / Reuters/Fabrizio Bensch

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц приедет в Украину уже в понедельник, 14 февраля. В ходе своего визита, который пройдет на фоне сообщений о возможном военном вторжении России на территорию украинского государства и критики Берлина из-за отказа поставлять оружие Киеву, он встретится с президентом Владимиром Зеленским. Глава немецкого правительства обещает поддержку Украине в сложившейся ситуации, а в Киеве ждут конструктивных переговоров.

Встреча Зеленского и Шольца

Ожидается, что канцлер ФРГ Шольц и Зеленский по итогам переговоров выйдут для встречи с прессой, которая запланирована на 14:20.

Что говорят о визите Шольца в Киев

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак после дискуссии советников лидеров стран нормандского формата в Берлине заявлял, что Киев в рамках визита Шольца ожидает конструктивных переговоров. Позиция Германии направлена на установление мира и возвращение украинских территорий.

"Я надеюсь, это будет очень содержательный визит... усилия, которые прилагает Германия, позволят принести мир на нашу землю и вернуть наши территории", - сказал Ермак.

Позиция Шольца

Канцлер ФРГ Шольц придерживается единой точки зрения, которую Запад демонстрирует в отношении Киева. Он утверждает, что Берлин будет пытаться достичь эскалации у границ Украины путем переговоров.

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"Наша задача в том, чтобы принять меры для предотвращения войны в Европе... Необходимо использовать все возможности для диалога", - сказал он, ранее выступая в Бундестаге.

Критика ФРГ из-за вопросов СП-2 и поставки вооружений Украины

Визит канцлера Германии Шольца состоится на фоне критики Берлина, который отказывается от поставок оружия Украине. Немецкие власти говорят, что будут пытаться не допустить российской военной интервенции на территорию украинского государства при помощи дипломатии.Читайте такжеВторжение в Украину "будет стоить очень дорого": Шольц пригрозил РФ

Шольц не обещает, что российский газопровода Северный поток-2 будет остановлен в случае военного вторжения России в Украину.

Подход Германии подвергается критике внутри страны, в Украине и на Западе.

"Пора снять российские очки"

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью N-TV рассказал, что Берлин вместо оружия мог бы предоставить Киеву финансовую помощь на сумму в 1 миллиард евро для стабилизации экономической ситуации.

При этом он также резко призвал Берлин к серьезным переговорам с Киевом.

"Украина хочет быть равноправным партнером. Украина хочет говорить с Германией откровенно, глядя в глаза друг другу, чтобы немцы постоянно не проявляли столько трепета к России из-за собственного страха. Немецким политикам пора снять российские очки, когда дело касается Украины", - подчеркнул украинский дипломат Андрей Мельник.

Заявление Шольца перед вылетом в Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед вылетом в Украину сказал, что ФРГ требует от РФ "признаков немедленной деэскалации" ситуации и предупредил Москву о серьезных последствиях в случае реализации дальнейших военных планов.

"Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе", - сказал он.

Шольц подчеркнул, что в Киеве он собирается выразить "неизменную солидарность и поддержку Украине".

Угроза военного вторжения России в Украину

Ранее журналисты британского издания The Guardian опубликовали материал о том, что президент США Байден провел телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО, в ходе которых заявил о готовности России к военному вторжению в Украину в ближайшие дни. Как утверждает пресса, операция может начаться с авиаударов.

Посольства Британии, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии, и Южной Кореи опубликовали официальные заявления с призывом к своим гражданам покинуть Украину как можно скорее. Израиль заявил об эвакуации дипломатов.

Вашингтон призвал граждан Штатов уехать из Украины в течение 24-48 часов.

Сотрудников посольства США, которые не принимают участия в решении критически важных вопросов, отправляют в Вашингтон. Основная часть дипломатов остается в Украине.

По итогам телефонного разговора президента США Байдена с главой РФ Путиным, который состоялся 12 февраля, в Белом доме сказали, что у Вашингтона нет понимания относительного того, пойдет ли Россия в атаку на Украину.

Согласно данным Украинской правды, с 14 февраля международные страховые компании могут приостановить страхование авиаперевозок в небе над Украиной из-за высоких рисков боевых действий. Вследствие этого авиакомпании будут вынуждены временно прекратить авиаперелеты.

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