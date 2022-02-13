Не удалось выяснить, какой путь выберет Россия: в Белом доме оценили разговор Байдена и Путина / коллаж Reuters

В субботу, 11 февраля, на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину состоялся телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Однако американской стороне так и не удалось выяснить, какой путь выберет Кремль.

Как рассказал высокопоставленный представитель администрации США, переговоры двух президентов были профессиональными и содержательными, но достичь фундаментальных изменений в динамике не удалось.

"Остается неясным, заинтересована ли Россия в достижении своих целей дипломатическим путем, а не применением силы", - сказал он.

В то же время, по словам чиновника, Вашингтон остается сторонником дипломатического урегулирования конфликта с Россией, но всегда готов и к другому развитию событий.

"Итак, как всегда, мы идем двумя путями: дипломатией, в том числе поддерживая тесную связь с нашими партнерами и союзниками, тем временем мы активизируем наши усилия по сдерживанию России и возложению на нее расходов, если она все равно решит начать военные действия", - отметил представитель Белого дома.

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Отметим, в ходе телефонного розговора с Путиным Байден предупредил Россию о последствиях такого агрессивного шага. По словам главы Белого дома, российское вторжение в Украину принесет лишь страдания и ослабит авторитет России. Также американский президент пригрозил Кремлю быстрыми и серьезными санкциями.

Угроза вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме, сообщает The Guardian.

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

В МИД России отреагировали на новости об угрозе вторжения в Украину - там заявили, что они являются "дискредитацией требований Москвы" по так называемым "гарантиям безопасности".

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