"Вторжение принесет страдания": в Белом доме поведали детали разговора с Путиным

У Байдена сообщили детали разговора с Путиным / Фото Reuters

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу угрозы вторжения в Украину.

Байден предупредил Россию о последствиях такого агрессивного шага, информирует пресс-служба Белого дома.

Также президент США предупредил Путина, что российское вторжение в Украину принесет лишь страдания и ослабит авторитет России. Также американский президент пригрозил Кремлю быстрыми и серьезными санкциями.

"Байден ясно дал понять президенту Путину, что хотя США, как и раньше, готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы одинаково готовы и к другим сценариям", - говорится в релизе Белого дома.

Угроза вторжения России в Украину

Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину – они отметили, что вторжение может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также во время брифинга заявил о приближении нападения, однако назвал другую возможную дату. По его словам, военное вторжение может произойти еще во время проведения Олимпийских игр в Пекине, то есть до 20 февраля.

Позже стало известно, что в ЕС и Великобритании не согласились с прогнозом Байдена относительно возможного нападения на Украину в ближайшее время. Отмечается, что президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО назвал возможной датой вторжения России в Украину 16 февраля. После этого Брюссель и Лондон сказали, что они по-другому интерпретируют разведывательные данные.

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