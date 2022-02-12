Разговор Байдена с Путиным длился чуть больше часа: обсуждали угрозу вторжения

Разговор двух президентов начался раньше запланированного. Байден находится в своей загородной резиденции Camp David.
Президент США Джо Байден вечером 12 февраля позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Главная тема разговора - угроза нового российского вторжения в Украину.
Как сообщает корреспондент CNN, разговор двух президентов начался раньше запланированного. Байден находится в своей загородной резиденции Camp David.
Телефонный разговор президентов США и РФ завершился в 19:06 по киевскому времени. Корреспондент Associated Press сообщает, что Байден и Путин говорили чуть больше часа.
Подробности пока не известны.
President Biden’s secure call with Russian President Putin was completed at 12:06 EST, per pool.— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 12, 2022Реклама
Угроза вторжения России в Украину
Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину – они отметили, что вторжение может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также во время брифинга заявил о приближении нападения, однако назвал другую возможную дату. По его словам, военное вторжение может произойти еще во время проведения Олимпийских игр в Пекине, то есть до 20 февраля.
Позже стало известно, что в ЕС и Великобритании не согласились с прогнозом Байдена относительно возможного нападения на Украину в ближайшее время. Отмечается, что президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО назвал возможной датой вторжения России в Украину 16 февраля. После этого Брюссель и Лондон сказали, что они по-другому интерпретируют разведывательные данные.
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В МИД Украины призвали граждан сохранять спокойствие и подчеркнули армия и дипломатия делают все, чтобы Украина оставалась стойкой и готовой к разным сценариям развития событий.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления о возможном вторжении 16 февраля. Он отметил, что сейчас в информпространстве слишком много упоминаний об этом, но Украина должна руководствоваться лишь реальной информацией.