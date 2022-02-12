ВСУ готовы давать отпор, важно сохранять спокойствие: в МИД Украины обратились к гражданам

ВСУ готовы давать отпор, критически важно сохранять спокойствие - МИД / Reuters

В Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление относительно мер по противодействию агрессивным действиям России. В МИД подчеркнули, что критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны.

В заявлении МИД говорится, что армия и дипломатия делают все, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий.

"Комплексный пакет сдерживания России, предложенный партнерам Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и оказанной макрофинансовой помощи", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что ВСУ постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику", - подчеркнули в МИД.

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Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерам, оперативно получает необходимую информацию, позволяющую предпринимать своевременные действия, добавили в МИД.

Угроза вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме, сообщает The Guardian.

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

В МИД России отреагировали на новости об угрозе вторжения в Украину - там заявили, что они являются "дискредитацией требований Москвы" по так называемым "гарантиям безопасности".

В то же время сразу восемь стран призвали своих граждан отказаться от поездок в Украину. Речь идет о Черногории Нидерландах, Японии, Южной Корее, Норвегии, Израиле, Северной Македонии и Эстонии. Соответствующие рекомендации опубликовали министерства иностранных дел вышеупомянутых стран.

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