Угроза вторжения России в Украину: Кулеба заявил, что пакет тяжелых санкций от ЕС уже готов

ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины.
Евросоюз уже подготовил пакет санкций против России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины в Twitter отметил, что готовность пакета санкций против России подтвердил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины.
"Благодарен ЕС за твердую позицию и готовность к решительным действиям", - отметил Кулеба.
Также известно, что Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок перед визитом в Украину канцлера ФРГ Олафа Шольца.
"Подробно обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Активно готовимся к визиту Канцлера ФРГ Олафа Шольца в Украину в понедельник. Своевременная возможность обсудить общие и решительные действия для противодействия угрозам", - написал Кулеба.
Угроза вторжения России в Украину
Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме, сообщает The Guardian.
В то же время советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине - это может произойти до 20 февраля.
11 февраля Украина потребовала от Российской Федерации разъяснения по поводу военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма. На ответ у Кремля есть 48 часов.
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