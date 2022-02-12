Готовимся к любым рискам, но должны опираться на доказательства – Зеленский о вторжении 16 февраля

Украина готовится к любым рискам, заявил Зеленский/ Фото Reuters

Глава Украинского государства прокомментировал дату возможного вторжения России на территорию Украины 16 февраля, которую ранее назвали западные СМИ. По его словам, сейчас в информпространстве слишком много упоминаний об этом, но Украина должна руководствоваться лишь реальной информацией.

Он отметил, что хотя пока полномасштабной войны нет, Украина должна быть готова в любой день. Об этом глаа держаив сказал во время брифинга в Херсонской области в субботу, 12 февраля.

"Я считаю, что в пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне с РФ, даже говорят есть соответствующие данные. Если есть информация о 100%-ом вторжении 16 числа, то давайте нам эту информацию. Мы получаем информацию от нашей разведки", – подчеркнул глава Украинского государства.

Он отметил, что Украина готовится к любым рискам и принимает во внимание информацию со стороны США и партнеров, но добавил, что должен говорить с обществом, имея реальную информацию. Также он подчеркнул, что наше государство должно рассчитывать на себя и своих военнослужащих.

Зеленский отметил, что Украина получает информацию из разных источников. При этом разведка нашего государства работает не хуже, чем разведки других стран, добавил президент.

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"Мы получаем информацию из многих источников. У нас тоже есть разведка. Я не думаю, что она работает хуже разведки других государств", – заявил он.

Угроза вторжения России в Украину

Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину – они отметили, что вторжение может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также во время брифинга заявил о приближении нападения, однако назвал другую возможную дату. По его словам, военное вторжение может произойти еще во время проведения Олимпийских игр в Пекине, то есть до 20 февраля.

Позже стало известно, что в ЕС и Великобритании не согласились с прогнозом Байдена относительно возможного нападения на Украину в ближайшее время. Отмечается, что президент США Джо Байден во время видео-конференции с лидерами стран ЕС и НАТО назвал возможной датой вторжения России в Украину 16 февраля. После этого Брюссель и Лондон сказали, что они по-другому интерпретируют разведывательные данные.

В МИД Украины призвали граждан сохранять спокойствие и подчеркнули, что армия и дипломатия делают всё, чтобы Украина оставалась стойкой и готовой к разным сценариям развития событий.

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