В Киеве готовятся к возможному вторжению России: утвержден план эвакуации населения

За несколько лет в Киеве в три раза возросло количество мест, которые предназначены для бомбоубежищ, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киевская городская государственная администрация утвердила план эвакуации населения на случай полномасштабного вторжения России в Украину.
В каждом районе города созданы комиссии по вопросам эвакуации, говорится на сайте КГГА.
"В Киеве созданы комиссии по эвакуации — на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден план эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения", — заявил Кличко.
Мэр подчеркнул, что городские службы работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации.
"Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют: 13,5 тысячи личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева", — сообщил мэр.
Кличко также отметил, что за несколько лет в Киеве в три раза возросло количество мест, которые предназначены для бомбоубежищ.
"Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их количество втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 убежищ", — заявил Кличко.
Мэр также рассказал, что в Киеве разработана уникальная система оповещения, которая обойдется бюджету города в 11 миллионов гривен.
Возможное вторжение России в Украину
Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.
Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.
Салливан предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Он утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.
Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.
С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.
Два дипломата из ЕС высказали еще более скептическую позицию. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать".
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