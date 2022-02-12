В Киеве готовятся к возможному вторжению России: утвержден план эвакуации населения

В фонд защитных сооружений гражданской защиты в Киеве входят более 500 убежищ / Фото УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киевская городская государственная администрация утвердила план эвакуации населения на случай полномасштабного вторжения России в Украину.

В каждом районе города созданы комиссии по вопросам эвакуации, говорится на сайте КГГА.

"В Киеве созданы комиссии по эвакуации — на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден план эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения", — заявил Кличко.

Мэр подчеркнул, что городские службы работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации.

"Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют: 13,5 тысячи личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева", — сообщил мэр.

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Кличко также отметил, что за несколько лет в Киеве в три раза возросло количество мест, которые предназначены для бомбоубежищ.

"Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их количество втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 убежищ", — заявил Кличко.

Мэр также рассказал, что в Киеве разработана уникальная система оповещения, которая обойдется бюджету города в 11 миллионов гривен.

Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Салливан предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Он утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Два дипломата из ЕС высказали еще более скептическую позицию. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать".

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