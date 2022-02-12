Посольство Великобритании остается работать в Киеве несмотря на угрозу вторжения России / Reuters

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения России.

Такое заявление британський посол сделала на своей странице в Twitter в субботу, 12 февраля. Несмотря на то, что официальный Лондон призвал своих граждан покинуть Украину, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула, что дипломаты из Киева не будут выезжать.

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работу", — говорится в сообщении.

Угроза вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме, сообщает The Guardian.

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

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В МИД России отреагировали на новости об угрозе вторжения в Украину - там заявили, что они являются "дискредитацией требований Москвы" по так называемым "гарантиям безопасности".

В то же время сразу восемь стран призвали своих граждан отказаться от поездок в Украину. Речь идет о Черногории Нидерландах, Японии, Южной Корее, Норвегии, Израиле, Северной Македонии и Эстонии. Соответствующие рекомендации опубликовали министерства иностранных дел вышеупомянутых стран.

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