УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Посольство Великобритании остается работать в Киеве несмотря на угрозу вторжения России

12 февраля 2022, 11:33

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула, что дипломаты из Киева не будут выезжать.

войска России
Посольство Великобритании остается работать в Киеве несмотря на угрозу вторжения России / Reuters

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения России.

Такое заявление британський посол сделала на своей странице в Twitter в субботу, 12 февраля. Несмотря на то, что официальный Лондон призвал своих граждан покинуть Украину, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула, что дипломаты из Киева не будут выезжать.

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работу", — говорится в сообщении.

Угроза вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме, сообщает The Guardian.

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

Реклама

В МИД России отреагировали на новости об угрозе вторжения в Украину - там заявили, что они являются "дискредитацией требований Москвы" по так называемым "гарантиям безопасности".

В то же время сразу восемь стран призвали своих граждан отказаться от поездок в Украину. Речь идет о Черногории Нидерландах, Японии, Южной Корее, Норвегии, Израиле, Северной Македонии и Эстонии. Соответствующие рекомендации опубликовали министерства иностранных дел вышеупомянутых стран.

Читайте также:

viber
новости Великобритании вторжение России Мелинда Симмонс
Сейчас вы просматриваете новость «Посольство Великобритании остается работать в Киеве несмотря на угрозу вторжения России». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Весна уже близко: украинцев ждет самый теплый день февраляВесна уже близко: украинцев ждет самый теплый день февраля Модный френч маникюр 2022 с потрясающим омолаживающим эффектомМодный френч маникюр 2022 с потрясающим омолаживающим эффектом Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в день Трех Святых и как не попасть в бедуПриметы на 12 февраля: что нельзя делать в день Трех Святых и как не попасть в беду 3 самые ужасные ошибки в интерьере, которые допускает каждый второй: как их исправить3 самые ужасные ошибки в интерьере, которые допускает каждый второй: как их исправить Как нужно правильно есть гречку - советы медикаКак нужно правильно есть гречку - советы медика
12:10

США планируют эвакуировать почти всех сотрудников посольства в Украине - AP

12:09

Виктория Смеюха распахнула халатик, под которым оказались лишь ее манящие формы

12:02

ВСУ готовы давать отпор, важно сохранять спокойствие: в МИД Украины обратились к гражданамВидео

11:33

Посольство Великобритании остается работать в Киеве несмотря на угрозу вторжения РоссииВидео

11:04

Умерла звезда фильма Тихий Дон - актриса Зинаида Кириенко

Реклама
11:00

Из Украины начали выезжать российские дипломаты - росСМИ

11:00

Приметы на 13 февраля: что нельзя делать в день Никиты и как не попасть в бедуВидео

10:36

В Украине заметно взлетела в цене капустаВидео

10:22

Вирус никуда не уйдет, но будет контролируем: ученый предрек будущее пандемии COVID-19

10:16

Даша Астафьева засветила возбужденные соски в горячем бикини

09:43

Вторжение России в Украину 16 февраля: в ЕС и Британии не согласились с прогнозом Байдена - PoliticoВидео

09:30

Как сейчас выглядит единственный сын Жанны Фриске - 8-летний Платон

09:24

Ракетные атаки и оккупация Киева: в Белом доме раскрыли сценарий вторжения России в Украину

08:57

Скоро запахнет весной: украинцам дали неожиданный прогноз погоды на мартВидео

08:26

Коронавирус в Украине 12 февраля: за сутки выявили более 38 тысяч новых больных

08:01

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2022: Львам – обман, Скорпионам – проверка на прочность, Козерогам – врагиВидео

07:49

Ближайшая среда: ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – SpiegelВидео

07:45

Глобальная страшилка, или Почему не утихают разговоры о мировой войнемнение

07:22

Угроза вторжения России в Украину: Кулеба заявил, что пакет тяжелых санкций от ЕС уже готовВидео

07:10

Катя Осадчая показала крепкую грудь и пресс в платье с пикантным вырезом

Реклама
06:29

Что означает отсутствие прогресса в нормандском форматемнение

06:01

6 незаменимых вещей, которые позволят выглядеть модно весной 2022

05:28

Украинцев ждут холодные дни и сильный ветер: синоптик предрекла нестабильную весну

05:01

Дороже на 35%: в Украине взлетят цены на хлебВидео

04:45

Может загореться: что можно, а что нельзя нагревать в микроволновке

04:18

Лунный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Близнецам – незапланированные траты, Скорпионам – долги, Стрельцам - удачаВидео

03:47

Заколол отверткой, обезглавил и закопал: выяснились подробности жуткого убийства

03:15

Ученые назвали самый лучший хлеб для похудения

02:49

Как завоевать доверие ребенка: 10 ключевых правил, о которых все забывают

02:13

Есть ли "суперпродукты", которые могут укрепить иммунитет - ответ ученых

01:46

Какие продукты могут помочь в похудении - ответ терапевта

01:14

Собака нарисовала картин на 20 тысяч долларов

00:51

Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в день Трех Святых и как не попасть в бедуВидео

11 февраля, пятница
23:53

Зеленский ввел в действие санкции против телеканала Наш, который прекратил вещание

23:20

"Информационная атака": в МИД РФ отреагировали на новости о вторжении в Украину

22:59

Белый дом сообщил о новом разговоре Байдена с Путиным: в Кремле назвали дату

22:35

Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей актуально

22:33

США снова отправят в Польшу войска, чтобы "успокоить" союзников по НАТОВидео

22:25

Байден заявил, что Путин принял решение о вторжении в Украину, уже известна дата - The GuardianВидео

22:18

США призвали американцев покинуть Украину в течении 48 часовВидео

Реклама
22:08

Сразу восемь стран призвало своих граждан покинуть Украину на фоне угрозы вторжения РоссииВидео

21:49

Без угля, зерна и с миллиардными убытками: чем грозит экономике Украины блокада портовмнение

21:39

Россия может напасть на Украину во время Олимпиады - СелливанВидео

21:23

"Не было сил терпеть": на Одещине многодетная мать топором зарубала мужа-тирана

21:16

"Медики ничего не сделали": на Закарпатье скончалась беременная, мать винит врачейВидео

21:05

"Круги наматывал неподалеку": в ДТП с кортежем Ярославского нашли несостыковкуВидео

20:53

"Есть другие пути поставок": Данилов высказался об эмбарго от Лукашенко

20:23

Зеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желаниеВидео

19:57

Убил отверткой, а обезглавленное тело закопал: свекор расправился с бывшей невесткой на Харьковщине

19:56

Израиль срочно вывозит семьи дипломатов из КиеваВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять