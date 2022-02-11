Белый дом сообщил о новом разговоре Байдена с Путиным: в Кремле назвали дату

Переговоры состоятся 12 февраля

В ближайшее время президент США Джо Байден проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным. О том, в каком формате могут пройти контакты, информации пока нет, сообщил во время брифинга советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я ожидаю, что президент Байден проведет разговор с Путиным. Но сейчас мне больше нечего объявить по этому поводу", - заявил он.

В Кремле также подтвердили информацию о телефонном разговоре Байдена с Путиным, передает РИА Новости.

"Путин и Байден планируют провести телефонный разговор вечером 12 февраля, он состоится по запросу американской стороны" - сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Россия продолжает стягивать войска к границе Украины

Американская компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, доказывающие, что Россия продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и незаконно оккупированный Крым. В частности, в Беларуси в 45 км от украинских границ заметили российскую боевую группу, а в Крыму – реактивные системы залпового огня, бронетехнику и военные палатки.

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При этом президент США Джо Байден ранее призвал американцев уехать из Украины на фоне возможного российского вторжения. Глава Белого дома в то же время подчеркнул, что не будет отправлять американских военных в Украину. Он объяснил это тем, что "это будет мировая война, когда американцы и россияне начинают стрелять друг в друга".

Ранее американские СМИ сообщали, что РФ продолжает перебрасывать к украинской границе боевые подразделения – и на своей территории, и в Беларуси. Россия стянула к украинской границе уже 70% необходимого количества военных для возможного полномасштабного вторжения. К вторжению готовы уже более 62 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее отмечал, что украинские военные сейчас отрабатывают различные варианты развития событий, поэтому российский сценарий 2014 года сегодня невозможен. Однако самый вероятный сценарий, который может применить РФ – это дестабилизация внутри страны, подчеркнул Резников.

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