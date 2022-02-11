США призвали американцев покинуть Украину в течении 48 часов

Если американцы не покинут Украину в указанные сроки, то в будущем у них может не быть возможности уехать во время вторжения России.
США объявили о сокращении численности сотрудников посольства в Украине. Кроме того, американцам рекомендовано покинуть территорию нашей страны в течение двух дней, сообщил во время брифинга советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Находящиеся на территории Украины американцы должны уехать в течение следующих 24-48 часов. Мы не можем предсказать будущее. Но риски и угрозы сейчас очень высоки", - сказал в ходе брифинга Салливан.
Он добавил, что если американцы не покинут Украину в указанные сроки, то в будущем у них может не быть возможности уехать во время вторжения России. Салливан отметил, что США продолжают сокращать численность сотрудников посольства в Киеве.
Напомним, Украина потребовала от Российской Федерации разъяснения по поводу военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма. На ответ у Кремля есть 48 часов.
Также ранее министр заявил, что главный вопрос на вчерашней встрече советников нормандской четверки в Берлине касался требования РФ, чтобы Украина вела прямые переговоры с контролируемыми Россией боевиками на Донбассе. Однако украинские власти отвергли эго.
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