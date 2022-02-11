Украина в Берлине отказалась от главного требования РФ о переговорах с боевиками - Кулеба

Кулеба рассказал о переговорах "нормандии" / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил ключевое требование, выдвинутое российской делегацией в Берлине, от которого отказалась Украина.

По данным УНИАНа, глава МИД назвал изнурительными переговоры советников лидеров "нормандского формата".

"Непростой, мягко говоря, был разговор, но Андрей Ермак как глава этой делегации и коллеги, которые были в составе этой делегации, они абсолютно удержали все наши позиции. Не уступили ни по одному моменту, важному для Украины, и не пересекли никаких красных линий. Этот диалог чрезвычайно сложный, но он должен продолжиться, потому что нет другого пути, кроме как дипломатическое урегулирование конфликта", - отметил Кулеба.

По словам министра, главный вопрос в Берлине касался требования России, чтобы Украина вела прямые переговоры с контролируемыми Россией боевиками на Донбассе.

"Ключевой вопрос вчера - прямой диалог между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос хорошо всем известен. Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми "ДНР/ЛНР". Если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта изменится на статус посредника в конфликте. Именно поэтому мы на это не идем", - заявил Кулеба.

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Также он добавил, что Украина готова к продолжению переговоров в "нормандском формате".

"И наше единственное стремление сегодня - это действительно разблокировать работу Трехсторонней контактной группы для того, чтобы можно было двигаться вперед в вопросе урегулирования этого конфликта и прекращения войны в Украине", - сказал он.

По словам Кулебы, Россия "начала очередную волну обвинений в адрес Украины, заявив, что наша страна якобы готовии наступление и провокации".

"Хочу совершенно официально заявить, что никаких наступательных действий Украина не планирует, какие провокации нам не нужны, и все эти сообщения с российской стороны направлены на нагнетание эмоционального состояния и попытки перекладывания ответственности на Украину", - заключил Кулеба.

Встреча "нормандской четверки"

Напомним, в Берлине 11 февраля завершились вторые за последний месяц переговоры политических советников нормандской четверки. Встреча политических советников в Германии длилась почти 9 часов. Украину на переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а Россию - заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Украинская сторона надеялась на встрече в Берлине разблокировать работу Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Планировалось, что Украина предложит варианты улучшения верификации режима "тишины" на Донбассе, а также поднимет вопрос открытия КПВВ и обмена пленными. А президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи политсоветников выражал надежду, что эти переговоры смогут приблизить саммит на уровне лидеров "нормандской четверки".

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