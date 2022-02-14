Вопрос оружия Украине – в работе: Шольц рассказал о помощи Киеву от Берлина

Олаф Шольц / Reuters

В Берлине работают над вопросом поставок вооружений Украине. Берлин сообщит Киеву, когда появятся первые результаты. При этом немецкое государство остается самым серьезным финансовым донором для Киева. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Вы знаете об отношении Германии в вопросе поставок оружия. Вы знаете, что мы и так самый большой финансовый донор для Украины. Этот вопрос мы прорабатываем снова и снова, если что-то изменится – мы вам сообщим", - сказал Шольц.

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