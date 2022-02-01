Новый удар по России, но без оружия для Украины: в ФРГ назвали план помощи Киеву

Германия пока не планирует поставлять оружие Украине и намерена сосредоточиться на дипломатии / Фото: УНИАН

Берлин на данный момент работает на дипломатическом направлении с целью разрешение ситуации вокруг Украины. Поэтому немецкое государство пока не рассматривает возможность поставок оружия Киеву. В случае усиления российской агрессии рассматриваются все варианты помощи украинскому государству. Вопрос угрозы России в отношении Украины следовало бы вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН, так как там у россиян нет права вето. Об этом заявил вице-глава фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер Ламбсдорф.

Как сообщает Deutsche Welle, он рассказал о том, что Берлин поддерживает Киев нелетальными компонентами и оказывает экономическое содействие. В случае эскалации российско-украинского конфликта будут рассмотрены все варианты помощи Украине.

Читайте такжеПоставки оружия Киеву и угроза вторжения РФ в Украину: в ФРГ назвали главную цель в борьбе с Москвой"Мы поддерживаем вооруженные силы Украины нелетальными компонентами. Мы оказываем помощь экономике. Мы открываем наши рынки в ЕС для украинских товаров. Делается много чего, и мы помогаем Украине, как можем", - сказал парламентарий.

По его словам, на данный момент ставка идет на переговорный процесс. В дипломатии есть еще много механизмов, которые можно было бы рассмотреть.

К примеру, Ламбсдорф предложил вынести вопрос агрессии России против Украины на рассмотрение не Совета безопасности, а Генеральной ассамблеи. В ГА у России нет права на вето.

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Вопрос поставок Германией оружия Украине

В декабре прошлого года в издании Зеркало недели появилась статья о том, что Германия заблокировала передаче Украине противодроновых винтовок, купленных Киевом через структуру НАТО. Киев пытался решить этот вопрос во время последнего визита Ангелы Меркель, однако урегулировать ситуацию не удалось.

Позже глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ФРГ в ноябре 2021 года не позволила Киеву приобрести антидроновые ружья и антиснайперские системы через агентство Североатлантического альянса по закупкам. Антидроновое оружие купить все-таки разрешили, признав его нелетальным. Министр назвал решение о блокировке крайне несправедливым, особенно учитывая ситуацию с Северным потоком-2.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление, согласно которому Берлин не планирует поставлять оружие Украине. Немецкое государство будет работать над предотвращением военного вторжения России на территорию украинского государства при помощи дипломатии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве разочарованы отказом Берлина поставлять оборонительное оружие. Как полагает дипломат, "украинцы будут помнить об этом десятилетиями".

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